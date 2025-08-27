Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Десятки человек пропали без вести на пике Победы. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Там остались и пропали десятки человек начиная со времен СССР. Были разные случаи. Кого-то лавиной накрывало, кто-то не смог вернуться из-за других обстоятельств. Но эти люди все еще там лежат", - сказал Пятницин.

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. 27 августа МЧС Киргизии официально признало Наговицину без вести пропавшей.