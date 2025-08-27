Николай Свечников пропал 24 августа во время международного заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Близкие пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова не имеют информации о том, что его трекер подавал сигналы из воды. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алена Караман.

Ранее турецкий телеканал A haber сообщил, что трекер, с которым Свечников выходил на старт заплыва через Босфор, стал подавать сигналы.

"Мне ничего об этом не известно. Если бы это было бы так, я бы первая об этом узнала. Если это вранье, то буду подавать в суд. В данный момент это не подтверждено. Я буду продолжать действовать", - сказала Караман.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.