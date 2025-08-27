В регате примут участие спортсмены из 10 стран

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Девять спортсменов вошли в состав сборной России по гребному спорту для участия во Владивостокской регате, которая пройдет в рамках Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по гребле-индор и прибрежной гребле. В состав сборной вошли Виктория Луганская, Виолетта Зинина, Екатерина Жевлаченко, Вероника Шляпцева, Вадим Шмелев, Михаил Марченко, Иван Кладов, Евгений Суворов и Михаил Шанин.

Международные соревнования по гребному спорту "Международная Владивостокская регата" проводятся с 2022 года в рамках Восточного экономического форума. Организаторами регаты выступают Министерство спорта РФ, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Олимпийский комитет России, Федерация гребного спорта России, Федеральная дирекция спортивных мероприятий и правительство Приморского края. ТАСС является генеральным информационным партнером соревнований.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.