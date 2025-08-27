Тело спортсмена было обнаружено в его доме

ТАСС, 27 августа. Бывший новозеландский регбист Шейн Кристи умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщило агентство AP.

Тело спортсмена было обнаружено в его доме.

Кристи завершил карьеру в 2018 году в 32-летнем возрасте из-за последствий многочисленных сотрясений мозга. Он подозревал, что у него хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) - дегенеративное заболевание головного мозга. После завершения карьеры Кристи заявлял о необходимости тщательнее изучать связь между сотрясением мозга и долгосрочными последствиями черепно-мозговых травм.