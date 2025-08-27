В IIHF рассказали о запрещенных веществах, найденных в допинг-пробе Григоренко

В допинг-пробе бывшего хоккеиста было найдено шесть запрещенных веществ

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Допинг-проба генерального директора хоккейного клуба "Сочи" Игоря Григоренко показала наличие шести запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило наличие в допинг-пробе метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина. Эти вещества включены в запрещенный список WADA в категориях "Анаболические агенты" и "Стимуляторы".

О дисквалификации Григоренко стало известно 22 августа. По информации "Советского спорта", IIHF приняла решение об отстранении Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года. Как отмечает источник, решение было принято на основании базы LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.