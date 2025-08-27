Он выступает за "Рубин" с 2023 года

ТАСС, 27 августа. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не заинтересован в переходе нападающего казанского "Рубина" и сборной Албании Мирлинда Даку. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Фиорентины".

По информации портала Telegrafi, "Фиорентина" связалась с "Рубином" относительно перехода Даку.

"Интерес "Фиорентины" к Даку? У руководства клуба другие цели", - сообщили в пресс-службе итальянского клуба.

Даку 27 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. В составе команды нападающий провел 71 матч в различных турнирах, отметившись 30 голами и 13 результативными передачами. В июле футболист продлил контракт с казанским клубом до лета 2029 года.

По ходу карьеры Даку играл в ряде клубов из Косова, хорватском "Осиеке" и словенской "Муре". За сборную Албании провел 11 матчей, забив 1 гол, выступал на чемпионате Европы 2024 года.