По словам спортсменки, ей пришлось обращаться за профессиональной помощью, чтобы справиться с проблемами

ТАСС, 27 августа. Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью порталу Anything GOEs обвинила тренеров в доведении ее до попыток суицида. Согласно утверждениям спортсменки, они заставляли выступать ее на соревнованиях с травмами и манипулировали ей.

"Мне следовало взять паузу [от соревнований] еще в декабре, но я старалась показать, что проблем нет и что все в порядке, - сказала Степченко. - Лишь в феврале я обратилась за профессиональной помощью: я понимала, что скоро покончу с собой, и помощь была мне необходима. Я просто все скрывала. Ты носишь маску, будто все прекрасно, но никто не знает, что, например, пять минут назад ты перенесла паническую атаку. Я страдала и много раз пыталась покончить с собой, один раз была очень близка к этому".

"Они заставляли меня делать невозможное, несмотря на травмы. Я сбежала от них, потому что они по сути манипулировали мной. Они могут обещать вам результаты, но какой ценой? Это не стоит вашей жизни", - добавила спортсменка, не уточнив имена специалистов. Портал Anything GOEs отмечает, что фигуристка "занималась в рижском клубе "Кристалл", а ее тренерами были Раймо Рейнсалу и Ольга Ковалькова".

Степченко 18 лет. Она является двукратной чемпионкой Латвии в одиночном катании. Фигуристка принимала участие в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. Летом 2024 года фигуристка переехала тренироваться в Швейцарию, сейчас она работает со Стефаном Ламбьелем.