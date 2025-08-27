Павлович успешно перенес операцию после боя в UFC

23 августа россиянин одержал победу на турнире UFC в Шанхае

ТАСС, 27 августа. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович успешно перенес операцию после полученной им травмы носа в недавнем поединке. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Соперником Павловича в заключительном поединке, который прошел 23 августа на турнире UFC в Шанхае, был доминиканец Вальдо Кортес-Акоста. Бой в тяжелом весе завершился победой россиянина единогласным решением судей.

"Друзья, вчера была операция. Далее восстановление и работа. Читаю ваши комментарии. Всем жму руку за поддержку", - написал Павлович.

Павловичу 33 года, на его счету 20 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.