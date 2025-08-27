Во время матча болельщик травмировал тренера команды

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту конфликта во время футбольного матча в Губкине Белгородской области, в ходе которого болельщик команды "Губкин" травмировал тренера команды гостей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Белгородской области сотрудниками полиции проводится проверка по факту конфликта, возникшего во время футбольного матча", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе мониторинга выявлена информация о конфликте, произошедшем 23 августа во время футбольного матча в городе Губкине. Каких-либо сообщений в полицию по данному факту не поступало. "Выявленная информация была зарегистрирована в установленном порядке. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Исполняющий обязанности министра спорта региона Валерий Сирюшов ранее в комментарии под постом главы региона Вячеслава Гладкова отметил, что во время матча чемпионата Белгородской области в Губкине произошел конфликт между игроками. В ходе инцидента на поле выбежал болельщик, который нанес травму представителю чернянского футбольного клуба - тренеру команды. Контрольно-дисциплинарный комитет областной федерации футбола выясняет все обстоятельства произошедшего. Для принятия дисциплинарных мер в отношении виновных запрошены рапорты у официальных лиц матча.