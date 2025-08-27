Московское "Динамо" потерпело второе поражение подряд в Кубке России по футболу

Бело-голубые уступили в серии пенальти "Крыльям Советов"

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти обыграли московское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Самаре.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти футболисты "Крыльев Советов" оказались точнее - 5:4.

"Крылья Советов" набрали 6 очков и занимают 1-е место в группе В. "Динамо" с 4 очками располагается на 2-й строчке.

В другой встрече третьего тура группы В "Сочи" (2 очка) примет "Краснодар" (3 очка). В следующем туре "Крылья Советов" сыграют дома с "Краснодаром", "Динамо" на выезде встретится с "Сочи". Оба матча пройдут 17 сентября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).