Соглашение игрока с "Ладой" рассчитано до конца сезона-2025/26

ТАСС, 27 августа. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" обменял канадского хоккеиста Мака Холлоуэлла в тольяттинскую "Ладу" на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба "Лады".

"Локомотив" подписал контракт с Холлоуэллом в июне. Соглашение игрока с "Ладой" рассчитано до конца сезона-2025/26.

Холлоуэллу 26 лет. Ранее защитник выступал в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провел шесть матчей за "Торонто" в сезоне-2022/23 и отметился двумя результативными передачами.