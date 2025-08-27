Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла бывшей первой ракетке мира Виктории Азаренко из Белоруссии в матче второго круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Азаренко. Обе теннисистки не получили номера посева на турнире. В третьем круге Азаренко сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и американкой Джессикой Пегулой (4-й номер посева).

Павлюченковой 34 года, она занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Roland Garros 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Азаренко 36 лет, она занимает 132-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде и 10 - в паре. Белорусская теннисистка дважды побеждала на Australian Open (2012, 2013) и трижды доходила до финала US Open (2012, 2013, 2020). В 2012 году Азаренко на протяжении 21 недели была первой ракеткой мира в одиночном разряде.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).