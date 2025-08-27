Встреча завершилась со счетом 4:2

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. "Краснодар" со счетом 4:2 победил "Сочи" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Забитыми мячами у "Краснодара" отметились Данила Козлов (19-я минута), Кевин Ленини (20), Никита Кривцов (50) и Гаэтан Перрен (85). В составе "Сочи" отличились Макар Чирков (78) и Игнасио Сааведра (90+1).

"Краснодар" набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе В. "Сочи" с двумя очками располагается на последней, 4-й строчке.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с лидером квартета самарскими "Крыльями Советов" (6 очков), "Сочи" примет московское "Динамо" (4). Оба матча пройдут 17 сентября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).