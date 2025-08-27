По итогам углубленного обследования врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Главному тренеру футбольного клуба "Сочи" Роберту Морено не потребовалась госпитализация, он покинул клинику самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

Морено покинул скамейку по ходу матча третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Краснодаром" из-за недомогания. Испанского специалиста под руки увели в раздевалку по ходу второго тайма при счете 3:0 в пользу "Краснодара". Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2. Спортивный директор "Сочи" Игорь Кудряшов сообщил "Спорт-экспрессу", что испанец был госпитализирован с гипертоническим кризом.

"В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь. После завершения игры Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно", - говорится в заявлении пресс-службы "Сочи".

Морено 47 лет, он возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир - Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год "Сочи" вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари Нижний Новгород".

В текущем сезоне РПЛ "Сочи" после шести туров набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В группе В "пути РПЛ" Кубка России "Сочи" с двумя очками располагается на последней, 4-й строчке.