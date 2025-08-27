Также на турнире сыграют "Шанхай Дрэгонс", "Торпедо", минское и московское "Динамо" и "Торпедо"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заключительный для клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) турнир перед началом сезона - "Кубок мэра Москвы" - стартует на льду арены "Мегаспорт". ЦСКА может сравняться с московским "Динамо" по количеству побед.

Главным отличием нынешнего турнира является отсутствие одного из давних участников "Витязя". Летом было объявлено, что подмосковный клуб не примет участия в чемпионате КХЛ из-за тяжелой финансовой ситуации, которая сложилась после смены главным спонсором вектора развития. "Витязь" выступал на этом предсезонном турнире неизменно с 2011 года, побеждал в 2020 году и занимал второе место в 2014 и 2019 годах. В Москве в составе разных команд сыграют бывшие хоккеисты "Витязя", приедет на Кубок мэра и бывший генеральный менеджер команды Игорь Варицкий, занявший аналогичную должность в китайской команде "Шанхай Дрэгонс".

Место "Витязя" заняло минское "Динамо", которое дебютирует на столичном турнире. Таким образом, зрители смогут увидеть Вадима Шипачева, которому осталось набрать 20 очков, чтобы достичь отметки в 1 000 баллов в КХЛ (в регулярном чемпионате и плей-офф), а также финалиста Кубка Гагарина этого года канадского вратаря Зака Фукале. После годичной паузы на турнир вернулась команда из Китая, которая раньше называлась "Куньлунь Ред Стар", а теперь - "Шанхай Дрэгонс".

Президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин рассказал, что организаторы Кубка мэра думали пригласить и "Локомотив" - участие обладателя Кубка Гагарина привлекло бы к соревнованиям дополнительное внимание. Но с приглашением чуть опоздали, так как ярославцы уже согласились сыграть на Кубке Блинова в Омске, который завершился в понедельник.

О детях не забывают

Несмотря на отсутствие "Локомотива", Кубок мэра Москвы уже пять лет подряд считается самым представительным по количеству (шесть команд) среди предсезонных турниров с участием клубов КХЛ. Наверняка в следующем году в Москве не сыграет "Торпедо", которое с открытием новой арены планирует возродить традиционный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области. Нижегородцы сыграют в группе В с московским и минским "Динамо", в группе А встретятся действующий победитель турнира ЦСКА, "Спартак" и "Шанхай Дрэгонс".

Предварительный этап состоится с 28 по 30 августа. В первый день соревнований "Спартак" сыграет с армейцами, повторив состав участников прошлогоднего финала. При этом красно-белые впервые этим летом сыграют в оптимальном составе, за исключением словака Адама Ружички.

Лучший снайпер "Спартака" прошлого сезона не так давно продлил контракт с клубом и присоединился к команде лишь в среду. По словам спортивного директора столичного клуба Романа Беляева, Ружичка пока тренируется с неиграющим составом и может выйти на лед уже под занавес турнира.

Победители групп 31 августа сыграют в финале, в этот же день состоятся матчи за пятое и третье места. Таким образом, формула турнира уже пятый год не претерпела изменений.

Перед стартом соревнования организаторы по традиции проводят и турнир для игроков до девяти лет "Кубок будущего". В этом году на льду "Мегаспорта", помимо команд пяти школ (московского "Динамо", "Крыльев Советов", "Руси", "Спартака" и ЦСКА), выступит минское "Динамо". Игры проводятся в формате 4х4 поперек площадки.

По словам Николишина, на матчи Кубка мэра Москвы уже продано более 20 тыс. билетов. Организаторы хотят побить прошлогодний рекорд, когда было продано 27 тыс. билетов. В этом году ЦСКА может сравняться с московским "Динамо" по количеству побед - сейчас у армейцев их шесть. Динамовцы седьмую победу на кубке одержали еще в 2021 году. "Спартак" является трехкратным обладателем кубка (2009, 2015, 2023).