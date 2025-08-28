Во втором раунде она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 5-м номером. Потапова выступала без номера посева. В третьем круге Андреева сыграет против американки Тейлор Таунсенд (без номера посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Потаповой 24 года, она занимает 53-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).