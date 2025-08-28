Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тыс. за поведение на US Open

Российский теннисист выражал недовольство работой судьи, а также разбил ракетку

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев оштрафован на $42,5 тыс. за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. После игры россиянин разбил свою ракетку.

Медведев получил штраф в размере $30 тыс. за неспортивное поведение и еще $12,5 тыс. - за сломанную ракетку. Это второй штраф россиянина за поведение в этом году, в январе теннисист был оштрафован на $76 тыс. на Открытом чемпионате Австралии.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.