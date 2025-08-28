Спортивный арбитражный суд обязал игрока выплатить клубу компенсацию за нарушение контракта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Норвежский полузащитник катарской "Аль-Сайлии" Матиас Норманн обжаловал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу с "Ростовом" в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

31 марта CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию.

"CAS вынес решение по этому делу, и решение Международной федерации футбола (ФИФА) от 15 ноября 2023 года было подтверждено, за исключением исправления цифр, - говорится в сообщении. - Матиас Норманн должен выплатить "Ростову" €3,26 млн вместо €2,92 млн в качестве компенсации за нарушение контракта без уважительной причины. Господин Норманн оспорил решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, и процедура продолжается".

20 августа 2023 года "Аль-Раед" объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". До этого футболист провел сезон на правах аренды в московском "Динамо". Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, "Ростов" также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд.

В ноябре 2023 года трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с "Ростовом" и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн подал апелляцию на это решение. С июля 2025 года Норманн выступает за "Аль-Сайлию".