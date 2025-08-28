Спортсменка вышла в третий круг соревнований

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева подошла в хорошей форме к Открытому чемпионату США по теннису (US Open). Об этом спортсменка рассказала в интервью на корте после победы в матче второго круга US Open в Нью-Йорке.

Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в третий круг. Следующую встречу теннисистка проведет против американки Тейлор Таунсенд.

"Это потрясающее чувство. Я выиграла много матчей в начале года. Было очень сложно сохранять этот настрой и концентрацию, - сказала Андреева. - Чувствую, что возвращаюсь, и мой настрой на матчи такой же, как и на турниры, которые я выигрывала. Это хороший знак. Я стараюсь сохранять концентрацию. Стараюсь играть агрессивно. Если сравнить мою тренировку неделю назад и мой уровень во время матча сейчас, то, думаю, я стала играть лучше в четыре раза. С каждым матчем я играю все лучше и лучше. Я очень рада сыграть еще один матч в Нью-Йорке".

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).