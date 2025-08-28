Игрок добавит фамилию матери - Бреут

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Норвежский футболист английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд добавил фамилию матери - Бреут - на игровую футболку в национальной сборной. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Вместо "Haaland" на футболке игрока будет написано "Braut Haaland". Отмечается, что в "Манчестер Сити" футболист не будет менять фамилию. По информации источника, Холанд может сыграть в новой футболке 9 сентября против сборной Молдавии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира.

Холанду 25 лет, в составе национальной команды он провел 43 матча, в которых 42 раза поразил ворота соперников и четырежды ассистировал партнерам. За "Манчестер Сити" футболист выступает с июля 2022 года. Вместе с клубом Холанд дважды становился чемпионом Англии, выигрывал кубок и суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за германскую "Боруссию" из Дортмунда, вместе с которой побеждал в Кубке Германии. Также норвежский нападающий защищал цвета австрийского "Ред Булл Зальцбург". В Австрии он дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка.