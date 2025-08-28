Пройдут соревнования по академической гребле, керлингу и мас-рестлингу

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Международные турниры по академической гребле, керлингу, серфингу и мас-рестлингу, которые пройдут в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), соберут спортсменов из 26 стран. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Основную программу спортивных игр ВЭФ предваряли соревнования по серфингу, которые прошли 15-24 августа на острове Кунашир в Сахалинской области. В рамках ВЭФ также пройдет Владивостокская регата с участием гребцов из 10 стран, Тихоокеанский кубок по керлингу, в котором примут участие мужские и женские команды из России, Китая, Белоруссии, Казахстана и Турции, и турнир по мас-рестлингу с участием 16 спортсменов из 14 государств.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.