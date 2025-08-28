Латвийская теннисистка высказала недовольство поведением соперницы, после чего у них возникла словесная перепалка

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко и американка Тейлор Таунсенд вступили в словесную перепалку после матча второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Таунсенд. По окончании игры спортсменки вступили в спор после того, как Остапенко высказала недовольство поведением американки на корте.

В матче третьего круга US Open Таунсенд сыграет против россиянки Мирры Андреевой.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).