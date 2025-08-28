Вице-президент Федерации альпинизма России отметил, что данный процесс стоит сотни тысяч долларов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вопрос снятия тела российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы можно считать закрытым из-за высокой стоимости данного процесса и отсутствия гарантий. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Этот вопрос можно закрыть, - сказал Пятницин. - Это стоит сотни тысяч долларов. И никаких гарантий успешного результата нет. Она была совершенно не готова, команда была не готова к такому восхождению. Но тут и наказывать некого, подобную травму мог получить и мастер спорта. Мы ведь не знаем, кто кого утащил, как произошла эта травма. Но людям без должной подготовки надо запретить ходить на такие маршруты".

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.