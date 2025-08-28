Последняя вынесенная игра лиги прошла 22 декабря в Ташкенте

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассматривают на данный момент март в качестве проведения вынесенного матча в рамках проекта KHL World Games. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

"Пока что мы ведем разговоры в этом году. Конкретные предложения я пока озвучить не могу, но, возможно, в этом сезоне что-то такое будет. Пока что мы готовимся к проведению Матча звезд в новом регионе и параллельно ведем разговоры с клубами о проведении вынесенного матча. Относительно него рассматривается март", - сказал Морозов.

Последняя вынесенная игра лиги в рамках KHL World Games проводилась 22 декабря в Ташкенте, где "Спартак" в овертайме обыграл минское "Динамо" (3:2). Ранее в рамках этого проекта ЦСКА и СКА играли в 2018 году со "Слованом" в Вене, а также в том же году с рижским "Динамо" в Цюрихе. В 2019 году "Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграли между собой в Давосе, в 2021 году "Авангард" и "Ак Барс" провели матч в Дубае.