По словам спортсменки, она идет на поправку

ТАСС, 28 августа. Австралийка Джессика Фокс, выступающая в гребном слаломе, идет на поправку после перенесенной операции по удалению опухоли из почки. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"На прошлой неделе мне сделали операцию по удалению опухоли из почки. Операция прошла очень хорошо, и я иду на поправку", - написала спортсменка.

Фокс 31 год, она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира. В 2024 году австралийка стала членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.