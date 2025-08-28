Ему было 68 лет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанги-Тау, попав под камнепад. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.

"27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги) погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, вышедшая на маршрут 25 августа, попала под камнепад. Вертолет эвакуировал двоих участников, - говорится в сообщении. - Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу".

Федерация альпинизма России выразила соболезнования родным и близким Расторгуева.

Расторгуев являлся мастером спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России.