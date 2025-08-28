Альпинист погиб во время восхождения на гору Джанги-Тау

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Смерть альпиниста Александра Расторгуева в результате камнепада на горе Джанги-Тау стала трагической случайностью. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Погиб Александр Расторгуев, его завалило камнями при восхождении группы из трех человек на пятитысячник в Кабардино-Балкарии, - сказал Пятницин. - Двое других членов группы выжили. Он был методистом Федерации альпинизма России, опытный альпинист, мастер спорта. Скорее всего, это была трагическая случайность".

Расторгуев являлся мастером спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России.