Александр Расторгуев погиб под камнепадом во время восхождения на гору Джанги-Тау

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Тело альпиниста Александра Расторгуева, погибшего под камнепадом во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, будет эвакуировано в пятницу. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Один из альпинистов получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" спасателями МЧС России осуществляется транспортировка двух участников группы. 29 августа будет осуществлена эвакуация тела погибшего альпиниста", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что спортивная группа из трех человек вышла на маршрут 25 августа. Погиб альпинист Александр Расторгуев, вторая участница восхождения Екатерина Федорова получила травмы, третий участник не пострадал.

Расторгуев являлся мастером спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России.