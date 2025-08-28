УЕФА перенес время начала финального матча Лиги чемпионов

Игра будет начинаться на три часа раньше

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес время проведения финального матча Лиги чемпионов, начиная со следующего сезона игра будет начинаться не в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 мск), а в 18:00 (19:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Это решение призвано улучшить общее впечатление от матча для болельщиков, команд и принимающих городов за счет оптимизации логистики и операционной деятельности, а также обеспечить ряд ощутимых преимуществ. Наша цель - сделать игровой день по-настоящему приятным событием для всех, кто хочет стать его частью, и создать уютную атмосферу, которая позволит семьям и детям с удовольствием посетить самый важный и масштабный клубный матч сезона", - говорится в сообщении организации.

В сезоне-2024/25 победителем Лиги чемпионов стал французский ПСЖ, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В финале французская команда обыграла итальянский "Интер" со счетом 5:0. Встреча прошла в Мюнхене.