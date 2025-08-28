Ранее Международный союз биатлонистов не предусмотрел в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года участие нейтральных спортсменов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить россиян до Олимпийских игр 2026 года было ожидаемо, так как организация давно стала русофобской. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

"Все к этому шло, ничего другого я не ожидал. IBU давно стала русофобской организацией, поэтому рассчитывать на то, что нас пустили бы на Олимпиаду, не приходилось, - сказал Васильев. - Даже если бы нас пустили на отбор, конечно, отобраться было бы очень сложно, так как мы три года на высшем уровне не выступаем".