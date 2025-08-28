Турнир с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции прошел под эгидой НХЛ в феврале 2025 года

ТАСС, 28 августа. Представители сборных Швеции и Финляндии ставили ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ), согласно которому они отказывались от участия в Турнире четырех наций в случае допуска россиян. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Франк Серавалли.

В феврале 2025 года под эгидой НХЛ в США и Канаде прошел Турнир четырех наций. В нем приняли участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Команда Канады стала победителем соревнований.

"В турнире участвовали всего четыре страны по причине того, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, они откажутся от выступления", - сообщил Серавалли.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.