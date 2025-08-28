Он был удален за то, что схватил соперника за горло

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку полузащитника грозненского "Ахмата" Лечи Садулаева в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

22 августа "Ахмат" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. Садулаев был удален на 64-й минуте за то, что схватил соперника за горло.

"В протоколе отмечено агрессивное поведение. "Ахмат" просил отменить красную карточку, - сказал Григорьянц. - Решение - удовлетворить заявление "Ахмата", исправить ошибку, отменить прямое удаление".