Инцидент произошел в игре против "Кубань-Холдинг"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока черкесского "Нарта" Алана Лелюкаева на пять матчей Кубка России за угрозу физической расправой в адрес судей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 августа "Нарт" уступил клубу "Кубань-Холдинг" в матче второго раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказался "Кубань-Холдинг" (4:3). Лелюкаев был удален на 56-й минуте игры.

"Сначала он был удален за серьезное нарушение правил игры. После удаления игрок шел с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады - главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой. По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России", - сказал Григорьянц.