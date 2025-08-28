Двукратный олимпийский чемпион надеется, что игроки смогут донести свою позицию о важности играть с сильнейшими именно в составе сборной России

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ведущие российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), должны повлиять на решение лиги и профсоюза в плане возвращения сборной России на международные турниры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее журналист Франк Серавалли написал в соцсети Х, что представители сборных Швеции и Финляндии ставили ультиматум НХЛ, согласно которому они отказывались от участия в Турнире четырех наций в случае допуска россиян.

"Может наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас все же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России, - сказал Фетисов. - Они должны сказать, что имеют полное право выступать не только в составе команд НХЛ, но и в национальной сборной. Мне кажется, ребята тоже должны повлиять в этом плане на профсоюз. Мы посмотрим, насколько они могут объединиться, и я думаю, что это будет серьезным ходом в плане обсуждения возвращения наших игроков".

"Надеюсь, что ребята смогут донести свою позицию о важности играть с сильнейшими именно в составе сборной России. Мне кажется, их могут услышать. Потому как сидеть и ждать, пока за тебя принимают решение не совсем правильно. Будем надеяться, что ребята заявят об этом, этого ждут и болельщики, в том числе из Америки и Канады", - добавил он.