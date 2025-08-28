Как сообщил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, это неподготовленность групп и трагическая случайность

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Случайные обстоятельства и отсутствие должной подготовки группы являются самыми частыми причинами гибели альпинистов. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Как ранее сообщал ТАСС, в Кабардино-Балкарии при восхождении погиб опытный альпинист Александр Расторгуев. Ранее была признана пропавшей без вести Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы с переломом ноги.

"Это либо неподготовленная группа, - сказал Пятницин. - Либо трагическая случайность - когда люди оказываются не в то время, не в том месте. Но мы, как федерация, призываем всех готовиться к восхождениям соответствующим образом, с инструкторами".