Действующий победитель Евробаскета сборная Испании проиграла грузинам на старте турнира

Встреча завершилась со счетом 69:83

НИКОСИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Действующий победитель чемпионата Европы по баскетболу сборная Испании начала защиту титула с поражения от команды Грузии. Встреча прошла на Кипре.

В матче первого тура группового этапа испанцы уступили команде Грузии со счетом 69:83. Самым результативным игроком встречи стал форвард грузинской команды Александр Мамукелашвили, набравший 19 очков.

Сборная Испании завоевывает медали чемпионатов Европы на протяжении последних шести розыгрышей. В 2022 году, когда в последний раз проходил турнир, испанцы в финале переиграли команду Франции (88:76). На том чемпионате Европы сборные Испании и Грузии также встречались на групповом этапе, испанцы оказались сильнее соперника (90:64).

Чемпионат Европы проходит в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Турнир завершится 14 сентября. Российская команда отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.