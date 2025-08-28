Россиянка обыграла в двух сетах китаянку Ван Синьюй

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Ван Синьюй в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Александровой, посеянной на турнире под 13-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Захаровой и представительницей Германии Лаурой Зигемунд, которая на старте турнира переиграла другую представительницу России Диану Шнайдер.

Александровой 30 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Roland Garros (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).