Казахстанский "Кайрат" впервые сыграет в основной стадии турнира

ТАСС, 28 августа. Дебютант футбольной Лиги чемпионов казахстанский "Кайрат" сыграет на общем этапе Лиги чемпионов с испанским "Реалом". Жеребьевка проходит в четверг в Монако.

По ходу общего этапа "Кайрат" также встретится с финалистом прошлого розыгрыша итальянским "Интером", бельгийским "Брюгге", английским "Арсеналом", греческим "Олимпиакосом", датским "Копенгагеном" и кипрским "Пафосом", владельцем которого является россиянин Константин Ломакин.

26 августа "Кайрат" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграл шотландский "Селтик" (0:0, 3:2 - по пенальти, первый матч - 0:0) и стал второй командой из Казахстана в истории, которая вышла в основную стадию турнира. В 2015 году на групповом этапе турнира выступала "Астана".

"Пафос" также станет новичком Лиги чемпионов. В заключительном раунде плей-офф квалификации команда переиграла сербскую "Црвену Звезду" (2:1, 1:1).

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является "Реал" (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.