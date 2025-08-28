Также ПСЖ сыграет с германскими "Баварией" и "Байером", итальянской "Аталантой", португальским "Спортингом", испанским "Атлетиком", английскими "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом"

ТАСС, 28 августа. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" сыграет на общем этапе нового сезона турнира против испанской "Барселоны". Жеребьевка проходит в Монако.

Также ПСЖ сыграет на общем этапе с германскими "Баварией" и "Байером", итальянской "Аталантой", португальским "Спортингом", испанским "Атлетиком", английскими "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом".

На жеребьевке 36 команд распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет на общем этапе по восемь матчей (по два с клубами из каждой корзины).

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. В прошлом сезоне ПСЖ впервые стал его победителем, обыграв в финале итальянский "Интер" (5:0).