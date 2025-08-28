В соревнованиях в Санкт-Петербурге примут участие около 2,5 тыс. человек из 74 регионов России и разных стран

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Атлеты выступят в шести видах спорта на Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого привели журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Соревнования пройдут с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают Министерство спорта РФ, правительство Санкт-Петербурга и патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта Русской православной церкви.

"В этом году спортивная программа будет насыщенной и разнообразной. Участники выступят в шести видах спорта: баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, волейбол и выполнение нормативов комплекса ГТО, - сказал Дегтярев. - Кроме того, у нас будет дополнительная программа. Город с богатейшей историей и культурным наследием имеет очень большой опыт в организации крупных соревнований и будет идеальной площадкой. Уверен, эти Игры будут развиваться. Мы впервые пробуем их проводить в международном формате и уже видим интерес наших зарубежных коллег".

"В сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде с успехом прошли вторые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Они были действительно проведены на высоком организационном уровне, участие приняли почти 2 тыс. человек из 68 регионов по 6 видам спорта. Победителем и обладателем переходящего кубка Патриарха Московского и всея Руси стала сборная Санкт-Петербурга. Именно он стал местом проведения следующих Игр. В этом году мы ожидаем уже около 2,5 тыс. участников - это представители 74 регионов России, а также Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Индонезии и других стран", - отметил Чернышенко.