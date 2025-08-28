Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Россиянин обыграл в четырех сетах американца Тристана Бойера

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Тристана Бойера в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу Рублева, посеянного на турнире под 15-м номером. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между австралийцем Адамом Уолтоном и Чаком Коулмэном Воном из Гонконга.

Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).