Казахстанскому клубу предстоит преодолеть более 6,9 тыс. км в Лиссабон на матч против португальского "Спортинга"

ТАСС, 28 августа. Казахстанский "Кайрат" установит рекорд футбольной Лиги чемпионов по дальности перелета для проведения гостевого матча. Это стало известно после состоявшейся в Монако жеребьевки турнира.

"Кайрату" предстоит преодолеть более 6,9 тыс. км в Лиссабон на матч против португальского "Спортинга" - больше, чем круг вокруг Земли, который равен приблизительно 40 тыс. км. Прежний рекорд был установлен в 2015 году казахстанской "Астаной" и португальской "Бенфикой", которые для проведения игр на групповом этапе пролетели по 6 173 км.

В общей сложности для проведения четырех гостевых игр "Кайрат" преодолеет более 45 тыс. км. Клубу предстоит сыграть на выезде также с итальянским "Интером", английским "Арсеналом" и датским "Копенгагеном". На своем поле "Кайрат" примет испанский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос".

"Кайрат" впервые сыграет на основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году.

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является "Реал" (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.