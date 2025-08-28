Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 одержал победу над тольяттинским "Акроном" в домашнем матче третьего тура "пути Мир - Российской премьер лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами отметились Николай Комличенко (12-я минута) и Дмитрий Воробьев (71, пенальти). На 63-й минуте с поля был удален нападающий "Акрона" Константин Марадишвили, который 12 августа перешел в команду из "Локомотива".

Комличенко забил второй гол за "Локомотив" в девяти матчах после перехода из "Ростова" нынешним летом. Дебютный мяч за московский клуб форвард забил в чемпионате России против калининградской "Балтики" (1:1). Форвард поразил ворота соперника на 80-й минуте и позволил команде избежать поражения.

"Локомотив" занимает второе место в группе D, "Акрон" - третье. На счету команд 6 и 5 очков соответственно. В следующем матче турнира команды вновь сыграют между собой, встреча пройдет в Самаре 16 сентября.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).