Греческий клуб разгромил в ответном матче хорватскую "Риеку" со счетом 5:0

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Греческий ПАОК вышел в общий этап футбольной Лиги Европы благодаря победе в заключительном раунде плей-офф квалификации над хорватской "Риекой".

Ответная игра в Греции завершилась со счетом 5:0 в пользу ПАОКа. Голы забили Суалихо Мейте (12-я минута), Яннис Константелиас (25), Федор Чалов (56), Георгис Якумакис (77) и Димитриос Пелькас (89). На 71-й минуте защитник "Риеки" Анте Майсторович был удален с поля после второй желтой карточки.

Для Чалова это первый гол в нынешнем сезоне, россиянин провел пять матчей. Он отличился впервые с 16 февраля. За ПАОК также выступает его соотечественник полузащитник Магомед Оздоев, который провел в прошедшей игре 80 минут и не отметился результативными действиями.

Первый матч между соперниками завершился победой "Риеки" (1:0). Команда сыграет на общем этапе Лиги конференций. Соперники ПАОКа и "Риеки" на основном этапе еврокубков определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 29 августа.

Лига Европы - второй по значимости клубный турнир в Европе. Его действующим победителем является английский "Тоттенхэм". Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.