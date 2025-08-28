Хоккеист "Спартака" Ружичка сыграет в последнем матче Кубка мэра Москвы

Словак подписал с клубом новый контракт сроком на два года и присоединился к команде в среду

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" словак Адам Ружичка примет участие в последнем матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Ружичка этим летом подписал со "Спартаком" новый контракт сроком на два года и присоединился к команде в среду. В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате и плей-офф. Первый матч "Спартака" на Кубке мэра Москвы с ЦСКА (0:2) 26-летний форвард наблюдал с трибуны.

"Ружичка уже тренируется с нами. Он сыграет в последнем матче", - сказал Жамнов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии нападающего Максима Соркина, еще не игравшего этим летом. "Он находится в стационаре. В понедельник врачи сообщат о его состоянии", - сказал он.

Кубок мэра Москвы завершится 31 августа. В этот день пройдут финал и матчи за третье и пятое места.