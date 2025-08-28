Пищикова победила в сольной произвольной программе

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Пищикова стала победительницей чемпионата мира по синхронному плаванию среди юниоров. Турнир проходит в Афинах.

Пищикова победила в сольной произвольной программе, набрав 254,4884 балла.

Ранее в четверг, в первый медальный день турнира, россиянки заняли первые три места в дисциплине "фигуры". Лучший результат показала Станислава Козлова, которая набрала 87,3636 балла. Второй стала София Михайлова (86,6409), третьей - Леся Гончарова (85,8682).

Турнир завершится 30 августа. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.