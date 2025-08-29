После второго раунда в мужской части соревнований из россиян остался только Андрей Рублев

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу канадского теннисиста, посеянного на турнире под 25-м номером. Сафиуллин выступал без номера посева. В следующем круге Оже-Альяссим сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

В женском одиночном разряде завершила выступления россиянка Камилла Рахимова. Она уступила представляющей Австралию Дарье Касаткиной со счетом 2:6, 6:4, 5:7. В мужском одиночном разряде после второго круга из россиян в сетке остался только Андрей Рублев.

Сафиуллину 28 лет, он занимает 94-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Оже-Альяссиму 25 лет, в мировом рейтинге он занимает 27-ю позицию. На счету канадца семь титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2021 году. Он является бронзовым призером Олимпиады 2024 года в миксте.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).