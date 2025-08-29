Симон Иванов не поднимался в мировом рейтинге выше 598-го места

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Болгарский теннисист Симон Иванов отстранен от спортивной деятельности сроком на пять лет за ставки и договорные матчи. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

25-летний теннисист отказался присутствовать на слушаниях под председательством независимого эксперта по антикоррупционным слушаниям Ричарда Макларена. Отмечается, что с февраля по октябрь 2022 года он поставил более €196 тыс. После ряда подозрительных предупреждений, касающихся как минимум 11 встреч, сыгранных Ивановым в период с ноября 2019 года по апрель 2024 года, ITIA начала расследование, в ходе которого игрок был опрошен четыре раза, включая письменные запросы на анализ известных мобильных устройств игрока в рамках расследования потенциальной коррупционной деятельности.

В течение периода дисквалификации, который заканчивается 14 августа 2030 года, Иванову запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия.

Иванов не поднимался в мировом рейтинге выше 598-го места, которое занимал в 2023 году.