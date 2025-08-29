Он выделил представителя Туниса Фираса Катусси и американца Карла Николаса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 августа. /ТАСС/. Ключевыми соперниками олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова в случае его возвращения на международные турниры в 2026 году будут представитель Туниса Фирас Катусси и американец Карл Николас. Об этом Храмцов рассказал ТАСС.

Храмцов, который сейчас не выступает из-за паузы в карьере, планирует вернуться на мировую арену в 2026 году.

"На сегодняшний день один из лидеров в моей весовой категории - до 68 кг - это представитель Туниса Фирас Катусси, - сказал Храмцов. - Это мой друг, мы часто видимся на сборах, на соревнованиях, тренируемся вместе. Он олимпийский чемпион в нашей весовой категории, мой основной конкурент".

Принципиальным соперником Храмцов считает американца Карл Николаса. "Совсем недавно он появился в моем весе и стал одним из доминирующих тхэквондистов, всегда находится на лидирующих позициях. Конечно, я хотел бы провести с ним красивый, зрелищный поединок - сразиться и победить", - подчеркнул собеседник агентства.

Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотая медаль чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).