Борьбу продолжают Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Три российские теннисистки продолжают борьбу на Открытом чемпионате США (US Open).

В ночь на пятницу завершились заключительные матчи второго круга турнира. Из россиянок в следующую стадию вышли Мирра Андреева (5-й номер посева), Екатерина Александрова (13) и Анна Калинская (19). В третьем круге Андреева сыграет с американкой Тейлор Таунсенд, Александрова встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, Калинская - со второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. В случае побед Александрова и Калинская сыграют друг с другом в четвертом круге.

Последний раз только три россиянки добирались до третьего круга Открытого чемпионата США в 2023 году. Ими были Александрова, Людмила Самсонова и ныне представляющая Австралию Дарья Касаткина. В прошлом году в матчах третьего круга принимали участие шесть представительниц России.

В мужском одиночном разряде из россиян в сетке остался только Андрей Рублев. В третьем круге он сыграет с Коулманом Воном из Гонконга.

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующими победителями является первые ракетки мира итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.